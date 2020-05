Wideokonferencja o zbliżającym się sezonie wakacyjnym. W planie bon turystyczny i otwarcie granic

W czwartkowym wideoczacie z wiceministrem rozwoju Andrzejem Gutem-Mostowym wzięli udział przedstawiciele nadmorskich gmin i miast. Włodarze między innymi Kołobrzegu, Darłowa i Mielna apelowali do rządu o plan ratowania turystyki. Każdy zadawał pytania dotyczące tego, jak będzie wyglądać turystyka nad polskim morzem.

- Nie do końca są jasne zasady funkcjonowania hoteli. W przypadku naszego miasta ogromne znaczenie ma to, żeby wytyczne nie były tak ogólne - mówiła Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu, gdy rozmawiano o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom.

Prezydent Kołobrzegu pytała o szczegółowe zasady otwarcia plaż i o to, jak będą mogły funkcjonować zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Wspomniała, że 90 procent turystów zagranicznych odwiedzających Kołobrzeg to Niemcy.

- Funkcjonowanie plaż jest w moim przekonaniu sprawą fundamentalną. W kwestii bezpieczeństwa sanitarnego to Ministerstwo Zdrowia będzie ostatecznie ustalać zasady - mówił wiceminister Gut-Mostowy. - Problemem jest duże uprzedzenie wśród polskich turystów, co do wyjazdów w miejsca zbiorowego wypoczynku. Naszym wspólnym zadaniem jest przekonać ludzi, że czas kryzysu już mija i można spokojnie myśleć o wypoczynku rodzinnym.

Wiceminister dodał, że od kilku dni w departamencie turystyki trwają rozmowy na temat otwarcia granic, w pierwszej kolejności z krajami, w których poziom zachorowalności na COVID-19 nie jest tak duży. Mówi się tu o granicy z Czechami, Słowacją i ewentualnie z Niemcami.