W Darłowie zamówili 17 tysięcy maseczek. "Zadbamy o to, żeby wszyscy mieszkańcy je otrzymali"

- Uważam, że nie zawadzi zakładać maseczki zawsze, gdy jesteśmy w przestrzeni publicznej, czyli np. na ulicy. Czy to ustrzeże? Tego nikt nie wie, ale na pewno nie zaszkodzi założyć maseczkę, kiedy wychodzimy na spacer, a zwłaszcza, kiedy idziemy do sklepu i możemy się zetknąć z innymi osobami, które mogą nie trzymać dystansu dwóch metrów - mówi burmistrz Darłowa.

Jak tłumaczy włodarz system jest prosty. Zostań w domu, a dostaniesz maseczkę do domu, bądź do sklepu lub zakładu pracy, w którym się pracuje.

- Zaczęliśmy kolportować maseczki wśród seniorów pracowników mniejszych sklepów. W kolejnych dniach spodziewamy się dostawy większych partii maseczek. Wówczas dostarczymy je do większych sklepów, typu Biedronka. Będziemy je również przekazywali mieszkańcom - mówi nam Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

- Tu chodzi o to, żeby nie tylko samemu nie zarażać, ale i żeby nie zostać zarażonym. Na pewno nawet jednorazowa maseczka bawełniana zmniejsza to ryzyko. Nie eliminuje go zupełnie, ale zmniejsza - dodaje.

W rozmowie z naszą redakcją burmistrz zapewnia, że miasto zadba o to, żeby wszyscy mieszkańcy Darłowa w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu dni maseczki otrzymali.