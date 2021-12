Sztab WOŚP w Postominie szuka wolontariuszy. W Sławnie od piątku będą zbierać datki w sklepach

- Aby zarejestrować się jako wolontariusz wypełnioną ankietę wraz ze zdjęciem należy dostarczyć do Centrum Kultury i Sportu w Postominie do 20 grudnia 2021 w godzinach 9.00 – 15.00 - czytamy w komunikacie Urzędu Gminy Postomino. Dla zainteresowanych osób, zdjęcie do identyfikatora można dostarczyć w formie elektronicznej (płyta CD, pendrive itp.) lub w formie wydruku w rozmiarze co najmniej 800×600 pikseli. W przypadku pytań osoby, które chcą zostać wolontariuszem proszone są o kontakt pod nr tel. 607448887 - szef sztabu Maria Lech-Szajner.

Ankieta i regulamin do pobrania na gminapostomino.pl

W Darłowie proces rejestracji wolontariuszy już się zakończył. Jak dowiedzieliśmy się od Daniela Frącza, radnego Rady Powiatu Sławieńskiego, który jest organizatorem 30. Finału WOŚP w Darłowie, obecnie odbywają się spotkania dotyczące tego, jak ma wyglądać impreza właśnie w Darłowie. Z dotychczasowych ustaleń wiemy, że planowany finał ma się odbyć na placu przed ratuszem. W programie przewidywany jest koncert i licytacje. Szczegóły wydarzenia na razie nie są znane.