Świąteczne koncerty w Darłowie. Usłyszymy najpiękniejsze utwory

Pierwszy koncert pn. „Święta są tam, gdzie my na nie czekamy” odbędzie się w Boże Narodzenie (25 grudnia) o godz. 17:00 w Kościele Świętej Gertrudy. O najpiękniejsze melodie Bożego Narodzenia zadbają: Beata Bobińska – (sopran), Ewa Polska – (organy), Janusz Bobiński – (trąbka), Małgorzata Bobińska – (flet poprzeczny).

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) w Kościele Mariackim w Darłowie odbędzie się koncert pt. „Najpiękniejsze utwory świąteczne – koncert galowy Kolęda na Święta”. Początek o godz. 19:30. Zagra Triumphal Brass Quintet w składzie: Janusz Bobiński – (trąbka), Krzysztof Marlewski – (trąbka), Cezary Zienkowski – (puzon), Aleksandr Uss– (waltornia), Robert Bartoszewicz – (tuba) oraz Beata Bobińska – sopran, Ewa Polska – organy.

Wstęp na oba koncerty jest darmowy.

- W programie niespodzianka. Do każdego utworu dorzucamy ciepło - to wewnętrze, które sprawia, że widzimy blask, światło pełne wiary i nadziei ze szczyptą miłości do siebie samego. A wtedy usłyszymy: „Dzisiaj w Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”, „Gloria in Excelsis Deo”… i wiele innych - zapowiada Magda Burduk, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury.