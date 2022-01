Sławsko. Po wybuchu gazu trwa zbiórka pieniędzy na odbudowę domu

"Wybuch butli z gazem odebrał mi wszystko co miałam, mój rodzinny dom - mój dach nad głową (...)" - pisze na portalu zrzutka.pl pani Martyna Gofryk ze Sławska.

Do eksplozji doszło około 20:00 w poniedziałek. W wyniku wybuchu ranna została ciocia pani Martyny, która została przewieziona do szpitala. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sławnie na razie zakazał powrotu rodziny do zniszczonego lokalu. Do swoich mieszkań mogły wrócić dwie z trzech rodzin. Rodzina musi uzyskać ekspertyzę techniczną, wówczas podjęta zostanie decyzja co dalej.

Obecnie poszkodowani mają nocleg u rodziny. Wiadomo jednak, że po uzyskaniu decyzji eksperta potrzebne będą fundusze na odbudowę domu. Stąd pomysł pani Martyny na zbiórkę pieniędzy.

"Proszę pomóżcie mi odbudować mój dom bym mogła ponownie w nim zamieszkać i zacząć życie od nowa....Każda nawet najmniejsza wpłata jest bardzo cenna. Jeśli nie możecie mi pomóc finansowo proszę z całego serducha udostępniajcie link do mojej zrzutki wśród znajomych, rodziny, na portalach społecznościowych itp aby dotarł on do jak największego grona ludzi. Z góry dziękuję wszystkim za wszelką okazaną pomoc. Martyna Gofryk."

Link do zbiórki tu: "Odbudowa domu po wybuchu butli z gazem"