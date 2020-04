Sławno: Z pompy wody lepiej korzystać w rękawiczkach

- Ostatnio widziałam, jak ktoś przyjechał pobrać wodę ze studni ogólnodostępnej przy ul. Gierymskiego i nie miał maseczki ani rękawic. Czy powinny być jakieś obostrzenia, co do sposobu korzystania z pompy? - zapytała nas Czytelniczka ze Sławna.

Z zapytaniem skierowaliśmy się najpierw do sławieńskiego sanepidu, który poinformował nas, że wspomniana studnia publiczna nie podlega obowiązku pobierania prób wody w związku z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sanepid powiadomił nas, że właścicielem studni jest miasto Sławno, które prowadzi nadzór nad jej funkcjonowaniem. - Jakość wody sprawdzana jest okresowo na zlecenie Urzędu Miasta Sławno - czytamy w e-mailu od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie.

- To jedno z ujść wody, które są regularnie poddawane badaniom. Każdy musi mieć jednak świadomość, że żyjemy w czasach koronawirusa. Korzystający z pompy wody powinien mieć ubrane rękawiczki i ewentualnie potem szybko się zdezynfekować. To jest ogólne obostrzenie, które dotyczy wszystkich tego typu punktów - mówi nam Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna.

Włodarz dodaje, że samo spożywanie wody z pompy, pod warunkiem że jest ona przegotowana, jest całkowicie bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że jest to tzw. awaryjne ujęcie wody. Tutaj władze zachęcają spożywać wodę dostarczaną do domów przez wodociągi. Pobieranie wody ze studni ogólnodostępnej przy ul. Gierymskiego do celów ogrodniczych jest jak najbardziej bezpieczne.