Sławieńscy policjanci za pomocą drona patrolują ulice [ZDJĘCIA]

- Sławieńscy policjanci patrolowali miasto przy użyciu drona. Kontrolowali miejsca, gdzie wbrew obowiązującym zakazom mogą gromadzić się mieszkańcy. Z głośników radiowozów nadawali komunikaty przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa - informuje asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Policjanci przypominają, że w związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia włącznie, w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi lub zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył zatem dojazdu do pracy, czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

- Apelujemy o pozostanie w domach i ograniczenie do niezbędnego minimum wyjść na zewnątrz pamiętając o limicie przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Ograniczenie kontaktów i unikanie skupisk ludzkich to jedna z podstawowych zasad w walce z epidemią. Pamiętajmy, by nie narażać siebie i swojej rodziny na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem - tłumaczy rzeczniczka i dodaje, że osoby, które będą zasady lekceważyli, muszą liczyć się nawet z możliwością skierowania wniosku o ukaranie do sądu.