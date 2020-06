Sezon 2020 w gminie Darłowo oficjalnie rozpoczęty

Organizatorem kąpielisk na terenie gminy Darłowo jest Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach. Na terenie gminy funkcjonuje 8 odcinków plaży strzeżone, każdy po 100 metrów.

1. KĄPIELISKO-DĄBKI WSCHÓD (2 stanowiska – 6 ratowników, dostęp do stanowiska nr 1 jest z ulicy Morskiej,do stanowiska nr 2 z ul. Letniskowej)

2. KĄPIELISKO-DĄBKI ZACHÓD (2 stanowiska – 6 ratowników, dostęp do stanowiska nr 1 jest z ulicy Sztormowej, do stanowiska nr 2 z ul. Piaskowej)

3.KĄPIELISKO-BOBOLIN WSCHÓD (1 stanowisko – 3 ratowników, dostęp do kąpieliska z ulicy Plażowej)

4.KĄPIELISKO-BOBOLIN ZACHÓD (1 stanowisko – 3 ratowników, dostęp do kąpieliska z ulicy Plażowej)

5.KĄPIELISKO-KOPAŃ (1 stanowisko – 3 ratowników, dostęp do kąpieliska z drogi gminnej gruntowej)

6.KĄPIELISKO-WICIE (1 stanowisko – 3 ratowników, dostęp do kąpieliska z ul. Morskiej)

Każde ze stanowisk wyposażone jest w: linę asekuracyjną, koło ratunkowe, rzutkę, bojkę SP, łódź wiosłową, wieżę obserwacyjną, sprzęt ABC, lornetkę i komplet flag. Zespół ratowniczy wyposażony jest w skuter ratowniczy z deską oraz łódź hybrydową ratowniczą.