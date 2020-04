Ruszyła akcja pomocy dla szpitala w Sławnie. Apel do mieszkańców powiatu sławieńskiego

"Pamiętajcie, że działamy na rzecz ludzi, którzy narażają własne zdrowie, by ratować nasze. W szczególności dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, osób z transportu medycznego, którzy niosą pomoc na terenie powiatu sławieńskiego. Zadbajmy o to, by byli dobrze chronieni. Od ich zdrowia, zależy również nasze." - piszą organizatorzy akcji na stronie zrzutka.pl

"Apel kierujemy przede wszystkim do mieszkańców powiatu sławieńskiego, przedsiębiorców i osób związanych z naszym powiatem, a także wszystkich tych, którzy chcą pomóc. Każda wpłata się liczy!"- czytamy dalej.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/spbh76