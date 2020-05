Rozmowy na temat wakacji 2020 trwają. Jest szansa na plaże bez maseczek i limitu wejść

- Spotkanie miało roboczy charakter, a włodarze nadmorskich miast i gmin, którzy apelują do rządu o plan dla ratowania turystyki, poruszyli szereg kwestii związanych z rozpoczynającym się sezonem. Kiedy w hotelach otwarte będą baseny, spa? Kiedy można spodziewać się otwarcia granicy z Niemcami? Jak powinny być zorganizowane stanowiska dla ratowników? To tylko część z zadawanych pytań - informuje Rafał Nagórski z Urzędu Miejskiego w Darłowie - W sprawie plaż nie zapadły żadne decyzje, ale z wypowiedzi przedstawicieli inspekcji sanitarnej można wywnioskować, że obędzie się bez drastycznych i nierealnych do przestrzegania przepisów.

Mówi się o plażach bez maseczek, bez wydzielonego metrażu na jedną osobę i bez limitów wejść. Wiele wskazuje na to, że ten postulat włodarzy nadmorskich miast i gmin będzie spełniony - wynika z czwartkowych rozmów.