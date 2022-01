Przybędzie mieszkań w Darłowie. Nowe bloki staną przy ul. Króla Eryka Pomorskiego

W obu budynkach wielorodzinnych będzie łącznie 118 mieszkań. Firma Probud uzyskała już pozwolenia administracyjne i niebawem ma rozpocząć budowę. Jak przekazał Dawid Jasiewicz z biura promocji miasta Darłowa, projekt inwestycji uwzględnia zbudowanie parkingów i licznych elementów tzw. małej infrastruktury przyjaznej mieszkańcom, zaś w samych blokach znajdą się udogodnienia dla lokatorów, takie jak np. windy.

-Teren inwestycji miasto sprzedało kilka lat temu w przetargu firmie Probud z Radomska. Firma ta zrealizowała w dwóch etapach projekt deweloperski Baltic Korona w Darłówku Wschodnim przy ul. Północnej. Łącznie jest tam około 300 mieszkań - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Jak dodaje, większość tamtych mieszkań kupili inwestorzy z zewnątrz. Inwestycja przy ul. Króla Eryka ma być adresowana konkretnie do mieszkańców Darłowa. - Za około dwa lata będzie można kupić sobie mieszkania. Będą one znacznie tańsze, niż te nad samym morzem, adresowane głównie do turystów. Takie są zapewnienia inwestora - dodaje burmistrz Darłowa.