Przegląd prasy Darłowo 23.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Sława Sławno 2011 kontra AP Wieża Postomino. Grano na bocznym boisku w Sławnie we wtorek - 21 maja 2024 r. i było to zaległe spotkanie. Sława to lider ligi młodzików - 51 punktów [komplet 17 wygranych], a AP plasuje się na 6 miejscu - 27 punktów. Sława to dominator tej ligi, który strzelił 191 bramek tracąc zaledwie 14.