32 kolejka IV ligi. Wygrana Wieży. Czy jest szansa na baraże? Inne wyniki

32 kolejka IV ligi ZZPN

2 czerwca

godz. 11 Darłovia Darłowo - MKP Szczecinek

godz. 17 Olimp Gościno - Orzeł Wałcz

Wieża ma szanse - na papierze - wskoczenie na 15 miejsce, ale nie wszystko od niej już zależy. Czego jej potrzeba? Niedzielnej - najlepiej - porażki Orła Wałcz z Olimpem Gościno, a później - 8 czerwca dobrego wyniku w potyczce Orła Wałcz z Odrą Chojna. To wszystko przy założeniu, że Wieża też wygra 8 czerwca z Chemikiem Police. Taki scenariusz by oznaczał, że w ostatniej kolejce Wieża zagrała by z Orłem Wałcz o 15 lokatę.