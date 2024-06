Aleksander Kwaśniewski i Romano Prodi w Darłowie - Nagroda Króla Eryka Pomorskiego. Zdjęcia, wideo

Międzynarodowa Nagroda Króla Eryka Pomorskiego

W 2024 roku przyznano dwie Międzynarodowe Nagrody Króla Eryka Pomorskiego. Pierwszym laureatem tegorocznej edycji zostaje Romano Prodi. Były premier Włoch, a w następstwie w latach 1999-2004 przewodniczący Komisji Europejskiej. Był zaangażowany w pracę rozszerzenia UE i przyczynił się do zjednoczenia Europy Zachodniej i Środkowowschodniej. Romano Prodi przygotował włączenie Polski w struktury Unii Europejskiej. W okresie pełnienia przez niego tej funkcji do UE przystąpiło dziesięć nowych państw.

Romano Prodi w latach 1996–1998 i 2006–2008 premier Włoch, od 1999 do 2004 przewodniczący Komisji Europejskiej

Aleksander Kwaśniewski - w latach 1995-2005 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Drugim laureatem tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego zostaje Aleksander Kwaśniewski. W latach 1995-2005 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 20 lat temu za jego kadencji Polska wstąpiła w szeregi Unii Europejskiej. Uczestniczył w kampanii na rzecz akcesji Polski do Unii Europejskiej przed referendum z 8 i 9 czerwca 2003. 23 lipca tego samego roku dokonał ratyfikacji traktatu o przystąpieniu RP do UE. 26 lutego 1999 ratyfikował akcesję Polski do NATO.