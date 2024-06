Prasówka z Darłowa 18.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Darłowo 18.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

15 czerwca to wyjątkowa data. To właśnie wtedy obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, będącej wsparciem procesu leczenia i cieszącej się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem. Od 7 lat Mars Polska i Fundacja Dr Clown łączą siły, prowadząc program dogoterapii, którego beneficjentami zostało już ponad 25 tys. osób w całym kraju. To kolejny przykład tego, jak wiele korzyści daje bliska relacja, którą nawiązujemy z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi.