Prasówka 23.06.2024 z całego tygodnia w Darłowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Tysiące fanów motoryzacji spotka się w Targach Kielce, aby przez dwa dni dzielić się swoją pasją i miłością do aut. Na zwiedzających czeka ponad 500 samochodów: zarówno tych sportowych, jak i klasycznych, firmy zajmujące się detailingiem i wykończeniem aut, a także pokazy driftu oraz rozmowy z dziennikarzami motoryzacyjnymi. W sobotę od rana Targi Kielce odwiedzają fani motoryzacji. Jest co podziwiać!

Grzegorz Ćwikliński ze Sławna zrobił swojemu wnukowi - Meteuszowi nietuzinkowy prezent na 18 urodziny. Przekazał mu kluczyki do Fiata 125p. Duży Fiat jest - na chodzie - z rocznika 1981. Pan Grzegorz to pasjonat motoryzacji PRL, który daje "drugie życie" takim pojazdom.

W środę -19 czerwca 2024 r. około godziny 0:30 miał miejsce - jak informują strażacy ze Sławna - wypadek drogowy koło miejscowości Barzowice w gm. Darłowo. Samochód osobowy marki BMW uderzył w drzewo.

Wójt Gminy Darłowo - Radosław Głażewski nagrodził najlepszych uczniów stypendiami naukowymi oraz stypendiami za szczególne osiągnięcia. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Szkole Podstawowej w Kopnicy, gdzie zgromadzili się wyróżnieni uczniowie, ich rodziny oraz nauczyciele.

Trwa remont drogi wojewódzkiej 203 m.in. na terenie gminy Darłowo. I we wsi Sulimice jeden z jej mieszkańców poprosił naszą redakcję o interwencję. Czytaj więcej poniżej. Czytelnik przesłał NAM też zdjęcia obrazujące sytuację. Pierwsze 4 fotografie pokazują, jak w Sulimicach wykonano chodniki i dojazdy do posesji. Kolejne zdjęcia pokazują sedno problemu z, którym zwrócił się do naszej redakcji Pan Witek.