Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Darłowo, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Słońce przyciągnęło na targowisko w Sławnie, we wtorek - 14 maja 2024 r. - bardzo dużo sprzedających i kupujących. Na straganach wypatrzyliśmy różne cuda. Zobaczcie je na zdjęciach. Do tego ceny owoców, warzyw i sadzonek oraz kwiatów i bylin.

Potężna maszyna w centrum miasta Sławno. Konkretnie na ulicy Gdańskiej trwa zrywanie asfaltu. To przygotowanie tej ulicy do przebudowania. Zalecamy kierowcom korzystać z objazdów. Patrz zdjęcia.

Groźnie na krajowej drodze nr 6 w okolicy Wrześnicy (gm. Sławno). Strażacy ze Sławna informują, że zapaliło się tam auto osobowe.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.