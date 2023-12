Prasówka tygodniowa z 24.12.2023 w Darłowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Darłowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sztorm na Bałtyku. Zobaczcie zdjęcia z Darłowa przy prędkości wiatru 120 km/h - 22.12.2023”?

Przegląd tygodnia: Darłowo, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sztorm na Bałtyku. Zobaczcie zdjęcia z Darłowa przy prędkości wiatru 120 km/h - 22.12.2023 "Niż Zoltan" to układ niskiego ciśnienia znad północnej części Atlantyku, który dotarł we czwartek do Polski z Islandii i okolic Morza Północnego. Jego siła w naszym regionie dochodziła w porywach do blisko 120 km/h. Zobaczcie widowiskowe zdjęcia Bałtyku uderzającego w port Darłowo autorstwa Artura Wejnerowskiego z Urzędu Miejskiego w Darłowie. 📢 W Darłowie drzewo runęło na auta. To skutki wichury nad Bałtykiem. Zdjęcia Wichura przechodzi nad powiatem sławieńskim. Groźny wiatr zaczął szaleć wieczorem 21.12.2023 r. i w piątek 22.12.2023 r. nadal nie osłabł. Strażacy w całym p. sławieńskim zanotowali 27 interwencji. M.in. w Darłowie nad Bałtykiem drzewo runęło na samochody na parkingu przy ul. Wyspiańskiego. Patrz zdjęcia.

📢 PlayStation 5 w wersji Wiedźmin wygląda znakomicie. Spełnienie marzeń każdego fana? Zobacz, jak się prezentuje Marzysz o PlayStation 5 z Wiedźmina? Już nie musisz sobie wyobrażać, jak znakomicie mogłaby wyglądać konsola Sony w takiej odsłonie. Teraz możesz to zobaczyć na zdjęciach, które u fanów z pewnością wywołają westchnienie zachwytu. Nie wierzysz? Przekonaj się sam.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Darłowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle Biedronka przeznaczy na podwyżki w 2024. Ile zarobi kasjer, magazynier i kierownik? To rekordowe sumy Początek roku to dobra okazja do rozmów o podwyżkach. Wzrośnie płaca minimalna, a wielu pracodawców już teraz informuje swoich pracowników o kwotach wynagrodzeń. Biedronka na podwyżki płac zamierza przeznaczyć ponad 600 mln złotych. Jakie to konkretnie kwoty? Ile zarobi kasjer, magazynier, a ile kierownik w 2024? Sieć przygotowała rekordowe podwyżki płac.

📢 Bardzo udana Miejska Wigilia w Darłowie. Hala sportowa była pełna. Zdjęcia Bardzo udana Miejska Wigilia w hali sportowej przy ulicy Chopina w Darłowie miała miejsce 20.12.2023 r.. Wzięli w niej mieszkańcy Darłowa, władze miejskie, powiatowe. Nie zabrakło występów scenicznych, poczęstunku, łamania się opłatkiem i życzeń świątecznych. Zobaczcie na zdjęciach. 📢 Omoda 5 w Polsce. Ile będzie kosztować SUV z Chin? Do premiery marki OMODA na polskim rynku zostało już tylko kilka miesięcy. Ale już teraz firma przygotowała wycenę modelu 5 ICE. Ile ma kosztować samochód z pełnym wyposażeniem? 📢 Handel na targu w Sławnie przed świętami. Są kolejki. Zdjęcia Wtorek - 19.12.2023 r. na targowisku miejskim w Sławnie. Byliśmy tam. Od rana panował duży ruch w "interesie". Powodzeniem cieszą się ryby, ozdoby świąteczne, jajka i inne rzeczy trafiające na stoły podczas Bożego Narodzenia. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Przedszkole przy Szkole wygrywa Pokaz Stołów Wigilijnych w ZSM z Darłowa. Zdjęcia We wtorek -19 grudnia 2023 r., w hali ZSM Darłowo, starosta sławieński - Wojciech Wiśniowski, burmistrzem miasta Darłowo - Arkadiusz Klimowicz , wicestarosta Andrzej Protasewicz, przewodniczącym Rady Powiatu Tomasz Bobin wzięli udział w uroczystym otwarciu Pokazu Stołów Wigilijnych w Zespole Szkół Morskich. 📢 Uwaga! Szykuje się wichura w powiecie sławieńskim. Ostrzeżenie Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem w pasie nadmorskim, a w tym w powiecie sławieńskim. Ostrzeżenie obowiązuje od 21.12.2023 ok. godz. 15 do 22.12.2023 r. godz. 22. 📢 Zatwierdzono budżet gminy Darłowo na 2024 rok. Rekordowy Fundusz Sołecki. Zdjęcia Na sesji Rady Gminy Darłowo, w środę - 20.12.2023 r. - został przyjęty projekt budżetu Gminy Darłowo na rok 2024.

Budżet został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich radnych. Jest to budżet, który zakłada ponad 50 zadań na inwestycje i zakupy inwestycyjne na na kwotę 41 972 602,81 zł co stanowi prawie 40 % wydatków ogółem (w ramach tego rekordowy budżet Funduszu Sołeckiego opiewa na 1 161 288,68 zł).

📢 Pokaz Stołów Wigilijnych nad Bałtykiem w Darłowie. Tłumy na degustacji. Nowe zdjęcia Nad Bałtykiem Pokaz Stołów Wigilijnych 2023 w Zespole Szkół Morskich. To tradycja, bo właśnie zakończyła się 15 odsłona tej imprezy związanej z Bożym Narodzeniem. Zobaczcie, jak wyglądają stoły wigilijne nad Bałtykiem i wielką degustację pierogową i nie tylko. 📢 Zlot militarny ma się przenieść z Darłowa do Podczela w Kołobrzegu XXV edycji Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych miało miejsce w Darłowie. Zaś XXVI Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych odbędzie się - jak informuje Marian Laskowski, organizator zlotu - w Podczelu. To jest we wschodniej części Kołobrzegu. M. Laskowski wskazuje też termin tej imprezy: 1 - 7 lipca 2024 roku.

📢 Dyrektor szpitala w Sławnie prezentował Społecznej Radzie Szpitala tomograf. Zdjęcia, wideo Podczas posiedzenia Społecznej Rady Szpitala Powiatowego w Sławnie dyrektor tej placówki służby zdrowia - Tomasz Walasek zaprezentował nowy tomograf komputerowy. Na razie na zdjęciach, bo w szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów z uwagi na nawrót zakażeń COVID-19.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne