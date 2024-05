Prasówka Darłowo 26.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

Odliczanie do XXVI Bieg Święców w Sławnie. Zapisy, program imprezy - 25 maja 2024

Zapraszamy do Sławna na XXVI Bieg Święców. To już 25 maja 2024 r.. W biegu głównym do pokonania jest 10 km, a wcześniej są starty dzieci i młodzieży.