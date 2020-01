Powiat sławieński: Policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod firmy kurierskie

Na czym to polega?Jak mówi policjantka zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo niska - w granicach kilkudziesięciu groszy. W wiadomości podany jest link, który przekierowuje na stronę łudząco podobną do strony banków lub operatora płatności np. Przelewy24. Nieświadoma osoba wprowadza wrażliwe dane dotyczące konta, takie jak login czy hasło i umożliwia tym samym przechwycenie tych danych przez oszustów. Ktoś, kto często otrzymuje paczki, jest łatwym celem dla przestępców, zwłaszcza jeśli oczekuje akurat na przesyłkę. Posiadając te dane, przestępcy będą w stanie przelać nasze oszczędności na swoje konto.

W innym wariancie wspomnianej metody oszuści w wiadomości przesyłają link do aplikacji, które infekują telefon. W ten sposób niepowołane osoby mogą wyciągać hasła do aplikacji bankowych, czy też przekierowywać SMS-y, dzięki czemu przejmują kontrolę nad konkretnym kontem bankowym. Wiele z ofiar po dostaniu takiego SMS-a odniesie wrażenie, że chodzi o problem z ich ostatnim, jeszcze niedostarczonym zamówieniem. A złotówka to niewiele. To potrafi uśpić naszą czujność.

Na co uważać? Należy dokładnie sprawdzać przychodzące w SMS-ach adresy w celu ustalenia, czy należą one do prawdziwej, legalnej strony zajmującej się płatnościami. Nazwa nadawcy wiadomości nie jest ważna, ponieważ złodziej łatwo może podszyć się pod dowolną firmę, instytucję, a nawet osobę. Trzeba też upewnić się, czy transakcja, którą właśnie wykonujemy, dotyczy określonej kwoty oraz czy SMS odnosi się do przelewu czy do innej operacji (jak wspomniane definiowanie odbiorcy zaufanego).