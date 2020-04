Powiat sławieński: Maseczki mają trafić do wszystkich mieszkańców [ZDJĘCIA]

Władze Sławna zamówiły z kolei 11 tysięcy maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Pierwsze 1500 sztuk już zostało odebrane. W pierwszej kolejności maseczki trafią do służb medycznych, służb mundurowych oraz przychodni. Dodatkowo do służb trafi płyn do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji podłóg. Kolejne maseczki będą sukcesywnie dostarczane mieszkańcom Sławna.

Maseczki trzeba nosić

W środę 8 kwietnia do Urzędu Miejskiego w Darłowie dotarła kolejna duża partia maseczek ochronnych.

- Trwa akcja dostarczania ich do mieszkańców. Łącznie do Darłowa dotarło już ponad 12 tysięcy maseczek wielokrotnego użytku, które będą rozdysponowane wśród mieszkańców - informuje nas Rafał Nagórski z Urzędu Miejskiego w Darłowie i dodaje, że do domów dostarczają je pracownicy Straży Miejskiej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości. Wcześniej pracownicy Urzędu Miejskiego rozdysponowali też około 1500 maseczek jednorazowych. Część tych jednorazowych została przekazana też do Szpitala Powiatowego w Sławnie.

- Najważniejszą sprawą jest to, że te maseczki trzeba nosić. One nie mogą leżeć w szufladzie. Trzeba je nosić wtedy, kiedy wychodzimy z domu. Na ulicy, czy w sklepie możemy spotkać inną osobę, trzeba te maseczki nosić - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Włodarz jest również w stałym kontakcie z prezydentem Koszalina. Dzięki temu miasto Darłowo dołączy do dużego zamówienia na sprowadzenie maseczek antywirusowych najwyższej jakości bezpośrednio z Chin. Do Darłowa w ten sposób dotrą wkrótce kolejne 3 tysiące maseczek i 300 kombinezonów ochronnych. Maseczki zamówił również malechowski samorząd.