Powiat sławieński: Jest wsparcie dla Harcerskiej Brygady Ratowniczej

Przypomnijmy, że Harcerska Brygada Ratownicza działająca przy Hufcu ZHP Sławno, która docelowo będzie organizować pokazy pierwszej pomocy i zabezpieczać imprezy, w planach ma m.in. organizowanie warsztatów pierwszej pomocy i biegi samarytańskie. Po publikacji naszego tekstu o powstaniu brygady do pomysłodawców zgłosił się pracownik Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, który przekazał pomoc.

- Odezwał się do nas pan Arkadiusz, który w imieniu swoim i Zarządu Dróg i Transportu Koszalin przekazał nam wiele wspaniałego sprzętu. Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. To 3 plecaki, w tym 2 medyczne. Jeden z nich jest wyposażony w kołnierze do usztywniania karku, ręczny zestaw do resuscytacji, opaski na rękę, bandaże, gazy i tego typu podobne rzeczy - mówi nam dh Michał Fleran.

„Ten sprzęt pomoże nam lepiej rozpocząć naszą przygodę z pierwszą pomocą i oswoić się z profesjonalnymi rozwiązaniami.Jesteśmy naprawdę w wielkim szoku. Gest Pana Arkadiusza i jego kolegów pokazuje, że na świecie są osoby, które bezinteresownie pomagają innym i czerpią z tego radość, a nie zyski.Jeszcze raz bardzo dziękujemy za taką pomoc”- piszą członkowie Harcerskiej Brygady Ratowniczej na swojej facebookowej stronie.