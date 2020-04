Miejska cisza. Darłówko w czasie pandemii [NOWE ZDJĘCIA]

Edukacja zdalna w powiecie sławieńskim. Gminy kupują laptopy i tablety [ZDJĘCIA]

Nauka w czasach pandemii koronawirusa nie jest łatwa. Część uczniów, która do tej pory nie miała odpowiedniego sprzętu komputerowego do zdalnej nauki, teraz go otrzyma. Władze gmin powiatu sławieńskiego kupują laptopy i tablety.