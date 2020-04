Maseczki szyją na dwie zmiany. Zabezpieczają mieszkańców Sławna przed koronawirusem [ZDJĘCIA]

Pracownicy miejskich spółek każdego dnia szyją maseczki. Materiał zakupił Urząd Miejski w Sławnie. Praca jest rozłożona na dwie zmiany. Poszczególne etapy szycia odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, SP nr 3, SP nr 2, w przedszkolach oraz w budynku Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

Gotowe maseczki są odkażane, a następnie pakowane w kopertę. W pierwszej kolejności trafiają do mieszkańców miasta.Część maseczek jest zakupiona przez władze Sławna - mówi nam Katarzyna Sobiecka, która koordynuje akcją szycia.

Maseczki sukcesywnie dostarczane są do kolejnych domostw. We wtorek Urząd Miejski w Sławnie poinformował, że maski dotarły do mieszkańców przy ul. Koszalińskiej, Placu Wyszyńskiego, Jedności Narodowej 1-3, Harcerskiej, Szarych Szeregów, Mielczarskiego, Curie-Skłodowskiej, Grunwaldzkiej, Lipowej, Matejki oraz cz. ul. Armii Krajowej, cz. ul. I Pułku Ułanów oraz cz. ul. Gdańskiej.

Osobną akcją szycia koordynuje radna Ewelina Stach, która prowadzi Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Krok po kroku. Tutaj poszczególni mieszkańcy szyją maski w domach. Materiały ochronne dostarczono m.in. na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich.