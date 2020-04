Maseczki dotarły do gminy Postomino. Przed 16 kwietnia trafią do wszystkich mieszkańców [ZDJĘCIA]

Wójt gminy Postomino poinformował, że do urzędu dotarło 6 tysięcy sztuk maseczek ochronnych. Maski jeszcze we wtorek (14 kwietnia) oraz w środę (15 kwietnia) będą dostarczane do mieszkańców.

- Na sali około 20 osób pakuje torby z maseczkami do poszczególnych miejscowości. Zaczęliśmy proces dystrybucji. Zdążymy rozdysponować maski przed 16 kwietnia - terminem obowiązkowego użycia maseczek ochronnych w miejscach publicznych - mówi nam Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino. Zamówionych zostało łącznie 6 tys. maseczek, które teraz zostały rozdzielone na poszczególne gospodarstwa domowe. Pakiety zapakowane w torebkę foliową wraz z instrukcją użycia otrzyma każdy mieszkaniec. Gmina zakupiła maseczki za 5 zł za sztukę. Łącznie za maseczki, folie i ulotki wydano nieco ponad 30 tys. złotych. Dystrybucją zajmują się, m.in. pracownicy urzędu gminy i sołtysi.