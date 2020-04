Godzina policyjna, puste ulice i kontrole z powietrza. Była mieszkanka Sławna opowiada o życiu w USA

Jak się zmieniło życie od momentu pojawienia się koronawirusa w USA?

Mnóstwo ludzi straciło pracę, albo jest zmuszona pracować z domu. Dzieci i młodzież od ponad miesiąca uczą się zdalnie i tak będzie do końca tego roku szkolnego. Rośnie sprzedaż online, ponieważ firmy kurierskie pracują znowu 7 dni w tygodniu, tak jak w okresie świątecznym. Wszystkie turystyczne i rozrywkowe miejsca są zamknięte. Nowy Jork zamarł. Z domu można wyjść tylko do pracy lub po zakupy.

Jakie zakazy obowiązują w twoim stanie? Czy Amerykanie stosują się do nich?

Godzina policyjna trwa od godziny 20 do 5 rano, wtedy dosłownie zapada cisza na ulicach. Od kilku tygodni zamknięte są przede wszystkim parki, niektóre plaże, szkoły, uniwersytety, salony fryzjerskie, kosmetyczne, siłownie, urzędy, centra handlowe oraz niektóre place budowy. Wiele też zależy od władz danego miasta. Chociażby w pobliskim mieście Newark, w poniedziałki zamknięte jest wszystko - wraz ze sklepami spożywczymi. Inne miasta wprowadziły kontrolę z powietrza z wykorzystaniem dronów. W ten sposób sprawdzane są miejsca, w których ludzie mogą się gromadzić. Na tej podstawie wystawiane są mandaty. Nie wszyscy ludzie jednak stosują się do zakazów, można zauważyć dużo skrajności. Dziś, bez maski nikt nie zostanie wpuszczony do sklepu. W Nowym Jorku już nie wyjdziesz na ulice bez maseczki ochronnej.