Foka, śledź, a może flądra? Nowe ceramiczne pamiątki prosto z Darłowa

- Idealne na prezent od Mikołaja lub pod choinkę. Sprawdzą się jako ozdoba w przestrzeni twojego domu. Mogą stać się również wyrazem sympatii dla kogoś, kogo lubisz. To także idealny dar dla kogoś, do kogo „idziesz w gości”. Warto je polecić turyście, a zwłaszcza zabrać w delegację służbową jako drobny prezent z wyjątkowego miasta leżącego nad polskim Bałtykiem - w taki sposób Magda Burduk, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury zachęca do nabycia nowych ceramicznych pamiątek z Darłowa.

Oprócz śledzia i flądry są jeszcze foki i muszelki, czyli wszystko co kojarzy się z Bałtykiem. Autorką wyjątkowych ceramicznych drobiazgów jest współpracująca z darłowskim ośrodkiem artystka – Iwona Hukała.

Pamiątki wykonane są z gliny i były ręcznie malowane. Chętni mogą się zgłosić do kasy kina "Bajka" w Darłowie.

Przypomnijmy, że wcześniej w DOK-u pojawiły się takie gadżety jak miniaturki odbijaczy służących do ochrony statku oraz gwiazdoblok Xawer. Pamiątki promują nadmorskie Darłowo.