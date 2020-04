Era warsztatów online w Darłowie. O filmach i komunikatorach

Już teraz planowane są kolejne podobne zajęcia online, w maju będzie mowa o horrorze, a w czerwcu przygotowywane jest spotkanie pt. „E, jak efekty specjalne”.

W najbliższym czasie, a konkretnie we wtorek, 28 kwietnia o godz. 18:00 Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza na Facebook DOK i szkolenie, które poprowadzi tym razem Tomasz Keler – trener, animator i doradca ds. formalno-prawnych, komunikacji IT w NGO w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. To będzie szkolenie online z: „Programów i aplikacji do zdalnej komunikacji”. Zaprezentowane zostaną wybrane popularne komunikatory, platformy do e-learningu i zarządzania zespołem.

- Pokażemy najprostsze i nieco bardziej złożone, ale równie przyjazne w obsłudze narzędzia do komunikacji w zespole i z klientami. Spotkanie będzie składało się z części prezentacyjnej i dyskusji z uczestnikami - zapowiadają organizatorzy. Spotkanie potrwa 60 minut.