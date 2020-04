Dzieci zachęcają do pozostania w domach. Świetna akcja szkoły w Żukowie

- Akcja ma na celu zjednoczenie oraz solidarność ze wszystkimi, którzy zostają w domu, po to aby zapobiec rozprzestrzenianiu się rozwoju koronawirusa - mówi Joanna Jędruszczak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Żukowie.

Nasza redakcja dołącza się do apelu o pozostanie w domach, jeśli naprawdę nie musimy go opuszczać w tym trudnym czasie. Zachęcamy jednocześnie do przesyłania zdjęć swoich dzieci i ich prac z całego powiatu sławieńskiego, opatrzonych hashtagiem #zostańwdomu. Stwórzmy wspólną galerię i namówmy ludzi do pozostania w domach.

Zdjęcia można nadsyłać na e-mail: wojciech.kulig@polskapress.pl

Jesteśmy też na Facebooku: https://www.facebook.com/slawnodarlowo/. Tam możecie wysłać poprzez messenger lub w komentarzu pod postem.

Jeśli chcielibyście podzielić się jakąś ważną sprawą lub poinformować o swojej akcji związanej z walką z koronawirusem zachęcamy do kontaktu tel. 500 324 452 (redaktor Wojciech Kulig).