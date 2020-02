Darłowo: Przedstawiciele branży rybackiej spotkają się z ministrem

Przypomnijmy, że po spotkaniu w Darłowie, które odbyło się 30 stycznia z branżą rybacką, Polska Izba Gospodarcza w Koszalinie wysłała zapytania do ministra Marka Gróbarczyka, m.in. o to, czy wystąpiono o wypłatę odszkodowań do Europejskiego Funduszu Rybackiego i Morskiego i czy spisano wszystkich, którzy stracili dochody z tytułu zakazu połowu dorsza.

28 lutego minister ma się spotkać z przedstawicielami wędkarstwa morskiego i rybaków morskich. Będą rozmawiać m.in. o rekompensatach w związku z zakazem połowu dorsza. Spotkania będą oddzielne.Wszystkie grupy jednogłośnie zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z ministrem w kwestii rekompensat, to wspólnie rozpoczną protest, który na razie zawieszono.

- To są kluczowe pytania. Nie wiemy też, czy w ogóle jest planowany model wypłat. Zakaz połowu dorsza może obowiązywać nawet do 6 lat. To będzie proces kilkuletni, więc pytanie jak ministerstwo wyobraża sobie dalsze funkcjonowanie polskich jednostek na Bałtyku - mówi Roman Biłas, prezes koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej, która na swoje barki wzięła organizację ewentualnego protestu branży rybackiej, jeśli nie dojdzie do wypracowania rozwiązań zaistniałej sytuacji. Izba także wyraziła chęć udziału w spotkaniu z ministrem, jednak nie została zaproszona. - Czekamy na jakąkolwiek odpowiedź, bo tak naprawdę zgromadziliśmy całą branżę morską. Przygotowaliśmy raport dotyczący tego, co należy zrobić z polskim morzem - dodaje Roman Biłas.

O szczegółach z armatorami jednostek wędkarstwa morskiego jeszcze nie rozmawiano, nie deklarowano też konkretnej kwoty. - Jesteśmy dobrej myśli, że jak dojdzie do spotkania z ministrem, to przekaże nam konkretne informacje - mówi Andrzej Antosik. Jednak sytuacja armatorów jest coraz bardziej tragiczna.