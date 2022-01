Burmistrz Darłowa zapewnia o solidarności mieszkańców z obywatelami Ukrainy

"Szanowni Państwo ! Obywatele Ukrainy mieszkający w Darłowie. Wiem, że wielu z Was martwi się sytuacją w rodzinnym kraju. Boicie się wojny. Boicie się o swoje rodziny i ich przyszłość. Jako burmistrz Darłowa chciałbym zapewnić Was o solidarności Darłowiaków. Jesteśmy z wami! Możecie liczyć na nasze wsparcie. Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!"- czytamy w komunikacie Arkadiusza Klimowicza, burmistrza Darłowa.

W rozmowie z naszą redakcją burmistrz wyjaśnia, że w samym Darłowie może być nawet 2 tysiące obywateli Ukrainy, mieszkających na stałe lub tylko sezonowo.

- Obywatele Ukrainy stali się częścią darłowskiej społeczności. Oczywiście duża część tych osób pracuje tutaj tylko okresowo, później wyjeżdża i czasami już nie wraca. Są też jednak osoby, które wracają regularnie. Jadą do siebie i wracają. Jest też coraz większa grupa osób, i to są też całe rodziny, które mieszkają tu na stałe. Dzieci chodzą do przedszkoli i szkół, część osób ma też obywatelstwo polskie lub się o nie stara - tłumaczy Arkadiusz Klimowicz i dodaje, że swoim pismem chciał powitać serdecznie obywateli Ukrainy i powiedzieć, że lokalna społeczność trzyma kciuki za uspokojenie sytuacji na Ukrainie.