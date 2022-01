Burmistrz Darłowa przyjął trzecią dawkę szczepionki. "Jestem zdecydowanym zwolennikiem szczepień przeciw COVID-19"

W całej Polsce trwa akcja szczepień przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia informuje, że szczepienia to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią. Wszystkie osoby, które są pełnoletnie z zachowaniem odstępu 5 miesięcy od ukończenia pełnego cyklu szczepienia przeciw COVID-19, mogą przyjąć dawkę przypominającą, tzw. boostera. Taką dawkę przyjął również Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, który pochwalił się tym faktem na swoim facebookowym profilu.

Zapytany przez naszą redakcję o obecną sytuację epidemiczną powiedział, że obostrzenia dla osób niezaszczepionych powinny być ostrzejsze.

- Moim zdaniem należy zrobić to, co w innych sąsiednich krajach, np. uaktywnić paszporty covidowe. Wymagać ich przy wejściu do kina, restauracji, baru, czy do galerii handlowych. Gdyby Polacy wiedzieli, że żeby pójść do kina, czy zrobić zakupy w galerii, muszą pokazać certyfikat szczepień lub aktualny 48-godzinny test wykonany na swój koszt, to myślę że od razu by się ustawiły kolejki do szczepień. Tak było np. we Francji, Anglii, czy Hiszpanii. Bardzo szybko osiągnęlibyśmy 80-procentowy poziom zaszczepienia. Wielu ludzi się nie szczepi, bo brakuje im elementarnej motywacji. Dlaczego my mamy w tym odstawać? - pyta burmistrz.