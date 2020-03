Akcja "Zakupy dla seniora" w Sławnie. MOPS ma pomagać osobom starszym i schorowanym

W sławieńskim ratuszu odbyło się spotkanie kierowników i dyrektorów miejskich jednostek, związane z wypracowaniem metod działania w zakresie pomocy osobom najbardziej potrzebującym.Efektem spotkania jest zainicjowanie akcji „Zakupy dla Seniora”, skierowanej do osób znajdujących się w wysokiej grupie ryzyka zachorowania, nie objętych kwarantanną domową.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób starszych, schorowanych i samotnych, nie objętych kwarantanną domową, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów i nie mają bliskich, którzy mogliby im w tym pomóc, zachęcam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej celem pomocy w zakupie najpotrzebniejszych środków. Apeluję również o zachowanie czujności i ostrożności przed pojawiającymi się różnymi ofertami pomocy przez osoby przypadkowe. Aby uniknąć oszustw, wyłudzeń czy kradzieży, zachęcam do kontaktu wyłącznie z pracownikami MOPS-u, którzy będą przygotowani do udzielania tej formy wsparcia – podkreśla Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna.