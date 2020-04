20 muzyków sławieńskiej orkiestry nagrało zdalnie kolejny wspólny utwór

- Nasza orkiestra nie próżnuje w czasach pandemii. Mimo, iż nie możemy spotkać się razem na próbie, stworzyliśmy kolejne wspólne nagranie. Dwadzieścia osób, na różnych instrumentach, w różnych miejscach - ale wszyscy w jednym tempie - opisuje Adam Poprawski z Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej.

„All About The Bass” to drugi utwór zagrany i nagrany całkowicie zdalnie przez muzyków sławieńskiej orkiestry.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu orkiestra opublikowała nagranie z „Ulicy Sezamkowej”. O występie w Internecie było głośno w ogólnopolskich mediach. Artyści natchnieni muzyką postanowili, że co tydzień będą publikować filmy - mini-lekcje na temat muzyki. To specjalna seria publikowana na Facebooku - „Podstawy Muzyki - w domu przez koronawirusa”.

Muzycy odpowiadają na pytania, np, czym jest tak, a czym metrum. W trzecim odcinku opowiedzieli jak powstaje melodia, czyli o skalach i gamach, ile jest dźwięków, czy wszystkie są przydatne. W czwartym odcinku można było się dowiedzieć czegoś o znakach chromatycznych, czyli jak grać na czarnych klawiszach, czy każdy śpiewa tak samo, kiedy wcisnąć czarny klawisz na pianinie, co podwyższa, a co obniża dźwięk. Wszystkie filmy są dostępne cały czas na Facebooku orkiestry - Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej.