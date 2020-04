130 specjalistycznych masek trafiło do ratowników z Darłowa, Sławna i Polanowa [ZDJĘCIA]

- Czekamy na dostawę 30 filtrów antywirusowych, które przy wykorzystaniu reduktorów wykonanych w technologii druku 3D przez pana Krzysztofa Nowaka, będą mogły być wykorzystane do zakupionych masek. Jednocześnie zespoły ratownictwa medycznego zgłaszają zapotrzebowanie na maseczki jednorazowe i rękawiczki nitrylowe. Jest to teraz towar bardzo trudno dostępny, ale szukamy dostawców i na bieżąco zamawiamy potrzebny sprzęt do ochrony zdrowia naszych ratowników - informują organizatorzy zbiórki pieniędzy na rzecz ratowników.

Więcej tutaj: https://zrzutka.pl/npwbps?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button&fbclid=IwAR0qUXcwbUbuYEm0hP_xZZq6cIdJORtZ4ihoZ3-9PCqiqeqrmpDKqsBv4uo