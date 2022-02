Wyjątkowa wystawa pająków i skorpionów zawitała do Sławna. Odważni mogą potrzymać ptasznika [zdjęcia]

Egzotyczna wystawa prezentuje prawdziwe pająki i skorpiony z różnych rejonów świata. Organizatorzy wystawy prezentują swoje wyjątkowe okazy w różnych miastach Polski i poza granicami kraju, m.in. w Hiszpanii , czy w Niemczech.

- Do Sławna przywieźliśmy ponad 30 gatunków zwierząt. Mamy np. pająki i skorpiony z Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Afryki, czy z Azji Południowo-Wschodniej. Jest tu jeden z najgroźniejszych pająków, czyli czarna wdowa - powiedział nam pan Szymon Przebinda z firmy Araneus.

W trakcie wystawy jej opiekun odpowie na wszystkie pytania, oprowadzi i zainteresuje ciekawostkami ze świata pajęczaków. Jak tłumaczy nam nasz rozmówca, bliski kontakt z żywymi okazami, może okazać się dla

niektórych sposobem na przełamanie negatywnych stereotypów oraz fobii towarzyszących wizerunkowi pająka, czy skorpiona.

-Wielu osobom, które bały się panicznie wejść nawet do pomieszczenia, w którym są pająki, po jednej lub drugiej wizycie stopniowo ten strach łagodniał, w końcu znikał. Te osoby się przekonywały i brały pająka na swoje dłonie. Jak najbardziej polecam się zmierzyć z pająkiem, co ważne one są zabezpieczone w terrariach i nie uciekną - dodaje Szymon Przebinda.