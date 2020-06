W Sławnie podsumowano akcję szycia maseczek i kombinezonów [ZDJĘCIA]

Niemal 21 tysięcy maseczek ochronnych i 214 kombinezonów uszyli pracownicy miejskich spółek w Sławnie. W czwartek podsumowano akcję w sławieńskim ratuszu.

Na uroczyste podsumowanie akcji szycia masek i kombinezonów zaprosił wszystkich uczestników burmistrz Sławna, Krzysztof Frankenstein. Na tę specjalną okazję przygotowano wielki tort z motywem maseczki. W działaniach, które były realizowane wiosną, a których celem było zapobieganie rozwoju epidemii, zaangażowano m.in. pracowników Przedszkola Miejskiego nr 4, gdzie wykrajano materiał i przygotowywano go do szycia kombinezonów ochronnych. Zadaniem drugiego zespołu, zlokalizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, było wykrajanie i przygotowanie materiału do szycia maseczek ochronnych. Trzeci zespół, zlokalizowany w świetlicy środowiskowej, zszywał gotowe elementy. Łącznie uszyto 20 850 maseczek ochronnych i 214 kombinezonów. Ponadto zużyto 4800 metrów nici, 12860 mb gumy do maseczek, 1700 mb fizeliny medycznej oraz całe mnóstwo szpilek i plastrów. W magazynie pozostało 12 100 sztuk maseczek, które są przygotowane na wypadek kolejnej fali epidemii. W akcję szycia, wykrajania, pakowania i dystrybucji zaangażowanych było łącznie 101 osób.

- W akcji wzięły udział właściwie wszystkie przedszkola, szkoły, biblioteka, spółki miejskie, radni. Jest to naprawdę fajne przedsięwzięcie, które pokazało, że w trudnych sytuacjach jesteśmy razem i potrafimy wspólnie rozwiązywać problemy - mówił Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna. - Dziękuję za bezinteresowną pomoc, trud i poświęcenie włożone w szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców Sławna. Dzięki owocnej współpracy, życzliwości i zaangażowaniu mogliśmy zadbać o bezpieczeństwo własne, naszych rodzin, znajomych i sąsiadów - dodawał. Spotkanie było też okazją do wręczenia dyplomów uznania za zaangażowanie oraz ofiarowaną pomoc na rzecz samorządowej akcji. Niezbędne materiały do szycia maseczek i kombinezonów zostały zakupione przez sławieński samorząd. Zakupiono m.in. flizelinę medyczną, gumki do szycia maseczek, nici, nożyczki itp. Dodatkowo, dzięki wsparciu Dominika Margielewskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, nieodpłatnie dwie belki materiału do szycia przekazał Tadeusz Burdukiewicz ze sklepu ogrodniczego przy ul. Koszalińskiej w Sławnie. Także radni Rady Miejskiej w Sławnie nieodpłatnie przekazali 1060 mb gumki do szycia maseczek.

- W pierwszej kolejności maseczki były dezynfekowane i pakowane wraz z ulotką informacyjną do kopert. Następnie dostarczane były bezpośrednio do domostw bądź do skrzynek pocztowych. Dystrybucją maseczek zajęli się pracownicy Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz radni Rady Miejskiej w Sławnie. Ponadto Urząd Miejski w Sławnie dostarczył środki ochronne w postaci maseczek, płynów dezynfekujących oraz kombinezonów ochronnych do różnych instytucji. Środki trafiły m.in. do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Szpitala Powiatowego w Sławnie, sławieńskich przychodni lekarskich, Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie oraz miejskich spółek - przypomina Rafał Szymczewski z biura promocji i współpracy zagranicznej w sławieńskim ratuszu.

Kryzys w branży taxi. Nawt 80% mniej kursów.