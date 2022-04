W Darłowie namalują wielką flagę Polski. Zapraszają do wspólnej zabawy i integracji

- Za kontur flagi posłuży nam zarys fundamentów starego ratusza, który ciemniejszą ozdobną kostką rozpościera się u podnóży Fontanny Rybaka. Wyraź siebie i rysuj, co dusza zapragnie. Wszystkie arcydzieła stworzą nam piękny obraz naszej flagi. Warunek jest jeden. Tylko dwa kolory do wyboru. Dla artystów małych i dużych czekać będą lody oraz bąbelkowe napoje w postaci białej i czerwonej oranżady. Zadbamy również o dużo kreeeedy.To wszystko okraszone będzie dobrą muzyką i świetną zabawą. Polska! - zaprasza do udziału w akcji Daniel Frącz z biura burmistrza Darłowa.

Wydarzenie zaplanowano na poniedziałek 2 maja o godz. 12:00 na pl. T. Kościuszki w Darłowie. A zapraszają: burmistrz Arkadiusz Klimowicz, referat sportu i rekreacji oraz biuro burmistrza Darłowa.