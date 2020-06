W Dąbkach ruszyła Liga Wędkarska - Bukowo Fishing League 2020 [ZDJĘCIA]

- Bukowo Fishing League to cykl pięciu zawodów. Jedna tura zawodów w miesiącu. W klasyfikacji generalnej sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 4 kolejkach Ligi. Dołączyć można w każdej chwili, jedynym warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest przesłanie zgłoszenia oraz posiadanie aktualnego pozwolenia na połów ryb na jeziorze Bukowo, organizatorzy nie pobierają od zawodników wpisowego - mówi Marceli Lichacy, dyrektor Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.

Po pierwszej kolejce klasyfikacja przedstawia się następująco: 1 miejsce zajął Patryk Kamin – 126 pkt, 2 miejsce Michał Wojnikiewicz – 116 pkt, 3 miejsce Mateusz Makara – 115 pkt, 4 miejsce Grzegorz Hejno – 114 pkt, 5 miejsce Jerzy Makara – 65 pkt, 6 miejsce Grzegorz Straszak – 65 pkt.

Pozostali zawodnicy uzyskali po 20 pkt. Kolejna tura zawodów odbędzie się w sobotę 4 lipca. Ruszyły również zapisy do Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych o Puchar Wójta Gminy Darłowo, które odbędą się w dniach 17-19 lipca 2020 r. Jest to 4. edycja zawodów.