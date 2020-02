Turniej "V Świetlicowe Nadzieje Warcabowe" w Jeżyczkach. Znamy zwycięzców [ZDJĘCIA]

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali i piękne puchary zdobyli:

- Juniorki do lat 6: Staniszewska Lena

- Juniorzy do lat 6: Kraczyński Rafał

- Juniorki do lat 8: Górczyńska Karolina

- Juniorzy do lat 8: Staniszewski Dawid

- Juniorki do lat 10: Fiedorowicz Lena

- Juniorzy do lat 10: Rykaczewski Jakub

- Juniorki do lat 13: Noworolnik Natalia

- Juniorzy do lat 13: Kupracz Jakub

- Juniorki do lat 16: Seremak Oktawia

- Juniorzy do lat 16: Kuc Kordian

- Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonali wspólnie pan radny Powiatu Sławieńskiego Artur Szarycz oraz pani kierownik ds. świetlic gminy Darłowo Justyna Pacuła Woźniak.Turniej został sfinansowany z pieniędzy gminy Darłowo oraz Stowarzyszenia Kuźnia Pomysłów - informuje Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów z gminy Darłowo.