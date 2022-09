To był ostatni Muzyczny Piątek tego lata w Darłowie [zdjęcia]

- Pierwszy zespół wystąpił z repertuarem szantowym, drugi z polskim i ukraińskim, oraz tradycyjnymi melodiami skandynawskimi i aranżacjami muzyki dawnej. Obu nie mogło zabraknąć, gdyż to właśnie one reprezentują Darłowo najbardziej. Członkowie obu zespołów to rodowici mieszkańcy miasta oraz ich przyjaciele. Wieczór z wyjątkowym klimatem, pełen muzycznych zwrotów, wartkiej akcji i żywiołowych melodii uwieńczył cykl letnich, Muzycznych Piątków, które realizowane były całe LATO 2022 przez Darłowski Ośrodek Kultury - podsumowuje dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury, które było organizatorem wydarzeń.