Szkoła Morska w Darłowie w latach 1997-2003 [zdjęcia] Wojciech Kulig

Z bogatej kolekcji archiwalnych zdjęć pana Krzysztofa Sokołowa wspominamy te nawiązujące do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Jak to wówczas wyglądało? Wracamy do lat 90-tych!