Świąteczny spacer w Darłowie. Gdzie się wybrać? [zdjęcia]

Do nabrzeża możemy dojść od strony ulicy Morskiej. Trzeba iść w kierunku ronda i mostu na ul. Sportowej. Tu rozpoczyna się deptak wzdłuż rzeki Wieprzy. Stąd do Darłówka jest ok. 3 km. Po drodze oprócz zacumowanych statków możemy skorzystać z siłowni plenerowej.