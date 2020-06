"Przysięga Pięciu" - powieść pisarza pochodzącego z Darłowa już niebawem w księgarniach

"31 październik 1945 roku. Młody lekarz Henryk Kuliński przyjeżdża na pogrzeb wuja. Znajduje dziwny list, z którego wynika, że wuj skrywał tajemnicę. Tego samego dnia oficer Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego prosi Kulińskiego o pomoc w rozwiązaniu morderstwa w lesie. Okazuje się, że zbrodnia powiązana jest z rodziną doktora...

Z mglistego lasu, przez cmentarze, podziemia do starego opactwa, bohaterowie zaczynają ujawniać piekielny spisek. Przysięga Pięciu, pakt, który miał chronić równowagę świata, jest zagrożony. Mroczne stowarzyszenie zrobi wszystko, żeby odzyskać to, co utraciło przed wojną.Tylko kilka osób może ich powstrzymać: młody lekarz Henryk Kuliński, szeptunka Zosia Kaliska i tajemniczy Wiciądz, człowiek ogromnej inteligencji i niezwykle groźnych umiejętnościach..."- czytamy w opisie książki.

- Pan Adrian Ksycki zdradził nam również, że jest na etapie kończenia pisania drugiej powieści kryminalnej, w której głównym bohaterem będzie tajemniczy jasnowidz z Darłowa - informuje nas Daniel Frącz z biura promocji miasta Darłowa.