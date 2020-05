Przedszkole publiczne w Darłowie wciąż zamknięte. Działają dwie prywatne placówki

Włodarz miasta poinformował nas, że było bardzo małe zainteresowanie rodziców oddaniem dziecka do przedszkola. - Było trochę więcej, niż 10 procent zainteresowanych. Dyrekcja wysyłała ankiety do wszystkich rodziców, które odpowiadały na pytanie o chęć powrotu do przedszkola - mówi nam Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Ostatecznie zdecydowano, że Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie nie zostanie na razie otwarte. Inaczej jest w przypadku dwóch prywatnych placówek tego typu. - Mamy ponad 40 dzieci w naszym obiekcie. Cały personel dostał maseczki, przyłbice i fartuchy z długim rękawem. Zrobione zostały także śluzy wpuszczające dzieci do przedszkola - opowiada nam właściciel jednego z prywatnych przedszkoli w Darłowie. Pracownicy tej placówki mają także rękawiczki.

- Największym problemem jest cena rękawic jednorazowych. W marcu cena za 100 sztuk rękawic wynosiła 18,90 zł. Teraz to jest od 74 zł do 100 zł za 100 sztuk - dodaje nasz rozmówca. Na razie ten problem rozwiązano w ten sposób, że część rękawic przynieśli rodzice, drugą część zakupiło przedszkole.

Mimo wszystko rodzice cieszą się, że przedszkola się otwierają, bo jak mówią - wreszcie mogą zacząć pracować. Właściciel placówki, z którym rozmawialiśmy poinformował nas, że w kolejnych tygodniach liczba dzieci uczęszczających do przedszkola ma systematycznie wzrastać. Przedszkole publiczne w Darłowie ma zostać zamknięte przynajmniej do 24 maja, jednak trwają przygotowania do jego ponownego uruchomienia w nowym reżimie sanitarnym.