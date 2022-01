Powiat sławieński: Kolejni pijani kierowcy na drogach. Świadkowie uniemożliwili im dalszą jazdę

- Dyżurny sławieńskiej komendy, otrzymał telefoniczne zgłoszenie od jednego z kierowców o tym, że z miejscowości Pomiłowo w stronę Sławna porusza się samochód osobowy Opel Mokka, a jego kierowca może być nietrzeźwy. Natychmiast na miejsce skierowane zostały patrole policji, które pełniły służbę w tym rejonie. Po chwili funkcjonariusze zauważyli wskazany w zgłoszeniu pojazd i zatrzymali kierującego - przekazuje st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Zatrzymany 52-letni mieszkaniec powiatu sławieńskiego został poddany badaniu, które wykazało, że miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. W krótkim odstępie czasu zatrzymano kolejnego pijanego kierowcę. Tym razem policjanci otrzymali zgłoszenie, że kierowca Opla Astra poruszający się po ulicach Sławna może być nietrzeźwy.

- Podejrzenia świadków podyktowane były faktem, że samochód, na który zwrócili uwagę, jechał całą szerokością drogi, a kierowca miał trudności z utrzymaniem prostego toru jazdy. Szybka interwencja mundurowych również w tym przypadku skutkowała zatrzymaniem mężczyzny, którym okazał się 64 - letni mieszkaniec miasta. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie - informuje rzeczniczka i dodaje, że dzięki obywatelskiej postawie mieszkańców powiatu nietrzeźwi kierowcy staną przed sądem.

Co ważne, mężczyźni stracili uprawnienia do kierowania, a za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.