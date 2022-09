Powiat sławieński: Co będzie się działo w weekend? Niezbędny Balast, Zgagafari, dożynki i turniej

Tradycyjnie letni weekend w Darłowie zaczyna się już w piątek wieczorem. Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zespołów Niezbędny Balast oraz Zgagafari, który zaplanowano na godz. 20:00 na rynku miejskim. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.

-Będzie to dobra dawka folku i szant w wykonaniu zespołów, których członkowie pochodzą z Darłowa i okolic. To lokalna duma i najlepsze muzyczne dobro jakie posiadamy - zapowiada Darłowski Ośrodek Kultury.

Dożynki w Malechowie

W sobotę 3 września malechowski samorząd zaprasza na dożynki gminne na boisku rekreacyjnym przy Świetlicy Kultury w Malechowie. O godz. 13:30 odbędzie się msza święta w kościele w Malechowie. O 14:30 nastąpi przemarsz korowodu na plac dożynkowy, o 14:50 oficjalne rozpoczęcie dożynek gminnych.

W programie wydarzeń konkurs na Najpiękniejsze Stoisko Dożynkowe i Wieniec Dożynkowy 2022, konkursy, stoiska wystawiennicze z domowymi smakołykami, rękodziełem i lokalnymi wyrobami. Na scenie wystąpią zespoły: Słoneczko, Ostrowianie, Orkiestra z Malechowa oraz formacje: breakdance Malechowska Misja Breaka i BURU Klub Karate Kyokushin. Do tego energetyczny pokaz zumby. O 18:00 gwiazda wieczoru - zespół After Party, a od godz. 20:00 zabawa taneczna z zespołem Volare Show do białego rana.

Turniej w Darłowie

W dniach 3-4 września Klub Sportowy stocznia Darłowo M&W zaprasza do hal Zespołu Szkół Morskich w Darłowie przy ul. Szpitalnej 1 na dwa turnieje (kadet i młodzik) o Puchar Prezesa Stoczni Darłowo M&W. Start - sobota 3 września od godz. 10:00 do 19:00. W niedzielę od godz. 9:30 do 14:30. Wstęp wolny.