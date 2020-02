Po naszej interwencji będzie kontrola zabytkowych magazynów w Sławnie [ZDJĘCIA]

Sygnał o tym, że górna część muru budynku dawnych magazynów zbożowych jest przechylona w kierunku ulicy Rapackiego otrzymaliśmy od zaniepokojonego mieszkańca Sławna.

- Nie wygląda to dobrze. Obawiam się, że przy silniejszym wietrze może spać na ulicę - powiedział nam mieszkaniec Sławna. Sprawdziliśmy to. Budynek nie wygląda najlepiej. Wnęki okienne w części budynku są nie zabezpieczone, a elewacja pozostawia wiele do życzenia. Przedłużenie muru znajdujące się na szczycie budynku faktycznie wydaje się być pochylone. W dodatku rośnie tam drzewo. Swoje pytania skierowaliśmy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sławnie.

- Organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie wyjaśniające w stosunku do obiektu usytuowanego przy ul. Rapackiego w Sławnie. Informuję, iż nastąpiła zmiana właściciela przedmiotowej nieruchomości. Organ nadzoru budowlanego uzyskał dane osobowe i adresowe nowego właściciela obiektu i jest na etapie planowania kontroli przedmiotowego obiektu - napisała nam Jolanta Jabłońska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sławnie.