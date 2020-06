Park Leonardia w Krupach ponownie otwarty [ZDJĘCIA]

Wszystkie gry znajdują się na świeżym powietrzu. - To świetny sposób na spędzenie czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi - mówią właściciele Leonardii - Parku edukacji i rozrywki, Mirosława i Dariusz Sendalowie. Co ciekawe instalacje i mechanizmy do zabaw wykonano ręcznie z drewna i elementów metalowych. Wszystkie gry nawiązują do projektów Leonarda da Vinci. Gry dzielą się na jedno i wieloosobowe, jednak wszystkie łączą się z przebywaniem na świeżym powietrzu i emocjonującą rywalizacją.

Wśród gier, które z pewnością zainteresują najmłodszych są popularne kręgle i cymbergaj, strzelanie z kuszy, holenderski bilard, kółko i krzyżyk , jak i mniej znane zabawy. Można tu spędzić pół dnia i nadal nie mieć dość. Gry porozstawiane są na całym terenie, dodatkowo jest miejsce na ognisko, są też siedziska.