- Grzybki będziemy teraz suszyć, a potem dodawać do potraw, jak chociażby wigilijnej zupy grzybowej. Przydadzą się też do pierogów z kapustą i grzybami, żurku, krupniku, czy pizzy - mówi nam mieszkanka gminy Postomino, która nadesłała zdjęcia do redakcji Darlowo.naszemiasto.pl

Pozostaje tylko życzyć udanych zbiorów i smacznego!